Ucraina | Gesualdo Fism | Consegnate Pillole di pace a sostegno del sistema sanitario

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 27 apr. (Adnkronos Salute) - "Con questo atto simbolico abbiamo portato ‘di' nella speranza che possano essere curative e dialucraino, fortemente colpito dagli eventi bellici”. Lo ha detto Loreto, presidente della Federazione delle società medico scientifiche italiane (), che in questi giorni è in missione dia Kiev, in delegazione con Franco Giuliano, presidente dell'associazione “L'Isola che non c'è” e monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, che guida la rappresentanza. Nell'occasione è stato consegnato alla cattedrale Greco-Cattolica di Kiev un bassorilievo di San Michele Arcangelo, guerriero della. I dati diffusi dal ministero della Salute locale sono ...