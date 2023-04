Ucraina | fallito un tentativo di assassinio di Putin con un drone

(Di giovedì 27 aprile 2023) La telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe essere un primo passo in avanti per la fine della guerra in. A complicare le cose però unucrainodi assassinarecon unprecipitato a 20 chilometri di distanza dall’obiettivo rivelato dal giornale tedesco Bild. A questo si aggiungono le accuse di 80.000 crimini di guerra lanciate dal procuratore generale di Kiev alla Russia al parlamento Ue La telefonata tra Cina ee ildi uccidere, fonte notizie.virgilio.it“Ho avuto una telefonata lunga e significativa con il presidente cinese Xi Jinping. Credo che questa chiamata, così come la nomina ...

L'attentato èperché il velivolo sarebbe precipitato a 20 chilometri dal parco industriale ... Le cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia, ...Il raid chirurgico, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 23 aprile, è peròquando il ... Il raid di Kiev Il drone, schiantatosi al suolo, sarebbe stato fatto partire dall'. Da quanto ......il quale iltentativo di omicidio è stato tenuto nascosto dalle autorità russe. Per l'operazione sarebbe stato impiegato un drone Uj - 200, con una portata di 800 km. Partito dall'...

I servizi segreti ucraini avrebbero tentato di uccidere il presidente russo con un drone da far esplodere in un parco. Il velivolo sarebbe però precipitato prima di raggiungere l'obiettivo ...La strategia di invasione dell'Ucraina da parte del Presidente Vladimir Putin potrebbe ancora provocare la sua fine politica. La produzione militare russa non può competere con quella occidentale in t ...