Ucraina | esplosione a Melitopol | ucciso un poliziotto

Un agente di polizia e' morto e un altro poliziotto e' rimasto ferito in seguito all'esplosione di un ordigno vicino all'ingresso di una palazzina a Melitopol, una citta' di fatto occupata dalle truppe russe e controllata da Mosca: lo afferma il ministero dell'Interno russo

Un agente di polizia e' morto e un altro poliziotto e' rimasto ferito in seguito all'esplosione di un ordigno vicino all'ingresso di una palazzina ...Le esplosioni in Ucraina proseguono quasi senza sosta, la guerra va avanti ormai da più di 400 giorni, ma la sua conclusione sembra essere ancora lontana. Anche questa mattina c’è stato un nuovo ...