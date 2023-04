Ucraina | dopo la telefonata tra Zelensky e Xi | Mosca frena «Non rinunciamo ai nostri obiettivi»

(Di giovedì 27 aprile 2023) La reazione dialla notizia dellaintercorsa tra il leader ucraino Volodymyre quello cinese Xi Jinping non sembra improntata a particolare entusiasmo. A differenza dell’interesse registrato nelle cancellerie occidentali, Washington compresa, l’aria che si respira al Cremlino sembra impregnata di irrimediabile scetticismo. Il portavoce russo Dmitry Peskov (nella foto) pur premettendo che «la Russia accoglie con favore qualsiasi evento che possa avvicinare il raggiungimento della pace in», si è poi riferito al «raggiungimento deglidi quella che definisce l’operazione militare speciale». Peskov: «Inla Russia raggiungerà glistabiliti» È difficile non cogliere la carica di ambiguità contenuta in queste ...

Prigionieri di guerra ucraini uccisi brutalmentegli interrogatori condotti dagli occupanti russi. E il servizio di sicurezza dell'ne avrebbe la conferma. In un audio con una conversazione fra militari della Federazione Russa, di cui è ...Al termine dell'udienza,la presentazione della delegazione, c'e' stato lo scambio dei doni. Il premier Shmyhal ha donato al Papa della riproduzione di una caraffa in ceramica ...... ma anche per la revisione complessiva del Piano alla luce dei fatti imprevedibili che sono accadutila sua impostazione al tempo della pandemia, dalla crisi energetica alla guerra in. ...

Zelensky: lungo e significativo colloquio con Xi. Discussa pace giusta e sostenibile per Ucraina - Kiev: Mosca blocca il corridoio del grano - Kiev: Mosca blocca il corridoio del grano RaiNews

Roma, 27 apr. (Adnkronos) - 'Si sta costituendo intorno alla Russia un fronte più freddo sulla guerra' lanciata il 24 febbraio dello scorso anno ...Bogdan Bitik ucciso in Ucraina mentre si trovava su un punte con il collega di Repubblica: una vita da inviato ...