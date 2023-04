Ucraina | capo Repubblica popolare Donetsk | ' Occidente preme per contrattacco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Mosca, 27 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La comunità internazionale "forzerà" prima o poi unda parte delle truppe ucraine per "spendere i fondi" che sono stati consegnati a Kiev. Lo ha detto a Rossiya 24 il leader dell'autoproclamatadiDenis Pushilin, precisando che "indipendentemente dal fatto se il regime ucraino voglia oppure no fare una controffensiva, sono dell'opinione che saranno costretti. Perché sono controllati dall'esterno, e ogni fondo, ogni aiuto dato non solo dagli Stati Uniti ma dai Paesi europei, deve avere una via d'uscita". Quanto ai tempi per una possibile controffensiva, Pushilin ha affermato di non saper se l'la effettuerà a maggio, anche se ha detto di vedere segnali di preparativi in ????questo senso nell'area di Vugledar. ...