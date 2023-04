Ucraina | Bild | “007 Kiev hanno cercato di assassinare Putin”

(Di giovedì 27 aprile 2023) BERLINO – I servizi d’intelligence diavrebbero tentato didomenica il presidente russo Vladimircon un drone kamikaze. Lo afferma il quotidiano popolare tedesco, secondo cui il fallito tentativo di omicidio è stato tenuto nascosto dalle autorità russe. Per l’operazione sarebbe stato impiegato un drone Uj-200, con una portata di 800 km. Partito dall’domenica pomeriggio, il drone era diretto verso un parco industriale vicino Mosca, a 500 km dal confine. Su Twitter l’attivista ucraino Yuriy Romanenko ha affermato che i servizi ucrainiinviato il drone dopo aver appreso chesi sarebbe recato in vista al parco industriale di Rudnevo. Effettivamente i media russiriferito di un drone ucraino che si è ...

40 per parte, la tensione per ciò che accade in Ucraina si allarga: l'Istituto di cultura russo a Nicosia, Cipro, è stato danneggiato con bottiglie Molotov. Intanto la Russia rivela che domenica

