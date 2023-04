Tutti assolti. La trattativa Stato-mafia non è mai esistita

(Di giovedì 27 aprile 2023) La Cassazione assolve Dell’Utri e Mori (e gli altri ufficiali dei carabinieri) “per non aver commesso il fatto”, cioè per non avere mai trattato. Finisce dopo due decenni il processo di Ciancimino, dei papelli, di Borsellino ucciso perché si opponeva: non era vero niente

“Tutti assolti”. La trattativa Stato-mafia non c'è mai stata Il Dubbio

La Cassazione assolve Dell’Utri e Mori (e gli altri ufficiali dei carabinieri) “per non aver commesso il fatto”, cioè per non avere mai trattato. Finisce dopo ...Con la decisione di oggi i giudici sostanzialmente affermano che le minacce furono soltanto dei meri tentativi da parte di alcuni esponenti di Cosa Nostra ...