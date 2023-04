(Di giovedì 27 aprile 2023) Il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar, nel ricevere la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, ha invitato l'Ue a mostrare "" al suo Paese, in particolare nella ...

... si legge in una nota del ministero tunisino, Ammar ha sottolineato la strategicità delle relazioni tunisino - europee e l'importanza del sostegno dell'Unione europea alla, affinché possa ......oggi in visita ufficiale proprio in. Con le autorità tunisine si parlerà di lotta alle migrazioni illegali e di collaborazione nel campo della sicurezza. Da tempo il governo Saïed...... la Fratellanza Musulmana al governo (guidato da Mohamed Morsi) è durata un anno, inil ... Il ministro della Cultura, Gennario Sangiuliano,le scuse del direttore Marco... Pnrr, Zangrillo:...

Tunisia chiede solidarietà a Ue su questione migratoria - Africa Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri tunisino Nabil Ammar, nel ricevere la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, ha invitato l'Ue a mostrare "solidarietà" al suo Paese, in particolare nella l ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...