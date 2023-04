Tumori | carcinoma endometrio | Ema accetta richiesta autorizzazione dostarlimab

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma, 26 apr. - L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha accolto la domanda di una potenziale nuova indicazione per l'immunoterapico, in combinazione con chemioterapia, per il ...

"Sono necessarie nuove opzioni terapeutiche per le pazienti conendometriale primario avanzato o ricorrente - afferma Hesham Abdullah, Senior Vice President, Global Head of Oncology ...Il dispositivo è stato in grado di ridurre ila un dosaggio quattro volte inferiore ... Nonostante NDES sia stato inserito solo in uno dei duenello stesso modello animale, è stato ......della Breast Unit (l'equipe multidisciplinare che si occupa delle donne affette dadella ... direttore prima dell'Istituto Nazionale deie poi dell'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) ...

Tumori: carcinoma endometrio, Ema accetta richiesta autorizzazione ... Il Tirreno

(Adnkronos) – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha accolto la domanda di una potenziale nuova indicazione per l’immunoterapico dostarlimab, in combinazione con chemioterapia, per il trattamento ...Oggi esistono diverse tecniche termo-ablative efficaci e sicure (radiofrequenza, microonde, laser, ultrasuoni focalizzati o Hifu), che salvano la ghiandola e la sua funzione nella produzione di ormoni ...