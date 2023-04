Tumore di oltre 4 chili asportato utilizzando la chirurgia mininvasiva all’ospedale Monaldi di Napoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Un intervento record conlalaparoscopica., come informa una nota dell’Azienza ospedaliera dei Colli di, è stata asportata una massa tumorale renale di. La paziente, una donna di 60 anni, soffriva da tempo di dolore addominale e, solo quando si è accorta di avere una anomala formazione che sporgeva dal fianco, è stata sottoposta ad una Tac che ha evidenziato la presenza di un’importante massa al rene che andava rimossa nel minor tempo possibile. Si è rivolta ai chirurghi e al personale sanitario dell’Unità operativa complessa di Urologia dell’Ospedale, diretta da Francesco Uricchio, che l’hanno accolta e hanno inquadrato il caso clinico. Da esame ...

