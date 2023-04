Trenta arresti e fermi per traffico di droga tra Lombardia e Spagna | piazze di spaccio anche dentro al carcere di Opera

ordinati dalla direzione distrettuale Antimafia di Milano ed eseguiti dal Ros dei carabinieri nelle province di Pavia, Varese, Sassari e Catania, per smantellare un giro internazionale ...7.00 Milanese, 30per traffico drogaordinati dalla direzione distrettuale Antimafia di Milano ed eseguiti dal Ros dei carabinieri nelle province di Pavia, Varese, Sassari e Catania, per smantellare un giro internazionale ...ordinati dalla direzione distrettuale Antimafia di Milano ed eseguiti dal Ros dei carabinieri nelle province di Pavia, Varese, Sassari e Catania, per smantellare un giro internazionale ...

Trenta arresti e fermi per traffico di droga tra Lombardia e Spagna: piazze di spaccio anche dentro al… Il Fatto Quotidiano

Trafficavano droga a livello internazionale, con le piazze di spaccio che si estendevano fin dentro il carcere di Opera, a Milano. Un’indagine coordinata dalla Dda del capoluogo meneghino ha smantella ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...