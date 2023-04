Tragedia sulle strade di Monza . Un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere statoda un'a Monza. Il piccolo è stato investito da una Mini nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile, guidata da una donna di 55 anni, residente a Brugherio. La giovanissima vittima è ...Un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto questo pomeriggio dopo essere statoda un'a Monza. Trasportato in elisoccorso al San Gerardo, nonostante i tentativi dei medici, non ce l'ha fatta. Al vaglio la dinamica del sinistro, il bambino forse stava tornando a casa ...Tragedia a Monza, dove questo pomeriggio un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, è morto dopo essere statoda un'. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo, nonostante i tentativi dei medici, il piccolo non ce l'ha fatta. Al vaglio la dinamica del sinistro: il bambino forse stava ...

Travolto da un'auto: morto un bambino di 11 anni a Monza, tornava a casa da scuola leggo.it

