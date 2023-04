Trattativa Stato - Mafia | confermata assoluzione per ex Ros

(Di giovedì 27 aprile 2023)dai giudici di Cassazione l', per i tre ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno. I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non ...

Sentenza della Cassazione, demolito il processo di Palermo. La famiglia Borsellino soddisfatta: "Ora bisogna concentrarsi su depistaggi e nidi di ...L'addio di Caterina Chinnici, dato per certo già ieri, 26 aprile, pare siabenedetto da ... capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, smentisce: "Nessunaè in corso". Dal ...I giudici hanno annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto nel procedimento sulla presunta- mafia. Assoluzione definitiva anche per ...

Confermate per gli ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e per l’ex senatore Marcello Dell’Utri: i giudici della ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - Diventano definitive le assoluzioni per gli ex ufficiali del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l'ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno e per ...