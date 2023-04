Trattativa Stato-Mafia | confermata assoluzione per gli ex ufficiali del Ros e Marcello Dell’Utri

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non ci sarà un nuovo processo sulla presuntaper il generale dei carabinieri Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale Giuseppe De Donno. La Cassazione ha annullato la sentenza di appello senza rinvio con la formula per non avere commesso il fatto, accogliendo anche la richiesta della procura generale sull’definitiva anche per l’ex parlamentare di Forza Italia. I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno anche dichiarato la prescrizione per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, condannato a 27 anni in Appello a Palermo, e il medico Antonino Cinà, considerato vicino a Totò Riina. In seguito alla decisione della corte, Mori ha dichiarato: «Sono parzialmente soddisfatto considerando che per 20 anni mi hanno ...

Dopo aver emesso la sentenza che mette la parola fine alla vicenda della cosiddetta- mafia, la Cassazione ha diffuso un comunicato stampa per illustrare il contenuto della sua decisione. 'La Sesta sezione penale della Corte di cassazione ha emesso in data odierna ...Il generale, ex Ros, Mario Mori , assolto con gli altri imputati in via definitiva dalla Cassazione nel processo sulla- mafia commenta così il verdetto della Suprema corte su uno ...

