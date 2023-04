Trattativa stato-mafia | confermata assoluzione per Dell' Utri | Mori | Subranni e De Donno

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il generale Mario, il generale Antonioe l'ufficiale dei carabinieri Giuseppe Desono stati definitivamente assolti nel processo sulla presuntatra. I giudicia sesta sezione penalea Cassazione hanno confermato le assoluzioni decise dalla corte d’assise di Palermo due anni fa, annullando senza rinvio la sentenza con la formula "per non aver commesso il fatto".definitiva anche per l'ex senatore Marcello. "Abbiamo dovuto aspettare 20 anni per la verità", ha commentato all'Adnkronos De: "Ora questa sentenza ripaga di tante sofferenze e ingiuste umiliazioni". "Sono parzialmente soddisfatto considerando che ...

