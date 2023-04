Tragedia a Monza | bimbo di 11 anni investito e ucciso

(Di giovedì 27 aprile 2023), dove questo pomeriggio un bambino di 11, di nazionalità cinese, è morto dopo essere stato travolto da un'auto. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo, nonostante i tentativi dei medici, il piccolo non ce l'ha fatta. Al vaglio la dinamica del sinistro: il bambino forse stava tornando a casa da scuola, ma è ancora da appurare se fosse solo o accompagnato da qualcuno. A guidare la mini che lo haera una donna di 55, residente a Brugherio (), sottoposta a tutti i test medici di rito. Rischia l'accusa di omicidio stradale. Su quanto avvenuto indaga la Polizia Locale.

Tragedia a Monza: muore un bimbo di 11 anni investito da un'auto MonzaToday

