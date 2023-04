Traffico Roma del 27-04-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara sulla tangenziale intenso iltra Corso Francia e la nuova galleria disagi in entrambe le direzioni questo Anche a causa della chiusura della Salaria all’altezza della tangenziale la via Salaria chiusa per il dissesto della strada all’altezza di via Catalani deviazioni per ilverso l’aeroporto dell’Urbe dalle 21 sulla tangenziale che lavori notturni nella galleria verso San Giovanniin uscita dacose su Cassia Nomentana Ardeatina e Colombo in via di Torpignattara lavori all’altezza della Casilina chiuso un tratto devi ilsul Raccordo Anulare code lungo il tratto nord della carreggiata interna tra Cassia e Salaria un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...