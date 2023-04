Traffico Roma del 27-04-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo giorno metto da Simone a Cerchiara Ha riaperto il tratto Urbano della A24 tra via Fiorentino viale Togliatti in uscita dachiuso in precedenza a causa di un incidente in diminuzione ilsulla tangenziale intenso iltra Corso Francia la nuova galleria disagi in entrambe le direzioni questo Anche a causa della chiusura della via Salaria all’altezza della tangenziale la via Salaria chiusa per il dissesto della strada all’altezza di via Catalani tra Villa Ada e la tangenziale chiusa via di Torpignattara all’altezza della via Casilina deviazioni epiù intenso un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità