Traffico Roma del 27-04-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati da Simone Cerchiara è chiuso a causa di un incidente il tratto Urbano della A24 in uscita datra Viale della Serenissima e Viale Togliattifermo sulla tratto Urbano della A24 dalla galleria all’altezza del verano e ripercussioni sulla tangenziale da San Giovanni via Salaria chiusa per il discorso della strada all’altezza di via Catalani tra villa e la tangenziale chiusura di alcuni giorni disagi in tutta la zona circostante e deviazioni in via Catalani chiusa via di Torpignattara all’altezza della via Casilina qui anche deviazioni ein sulla viadotto della Magliana rallentamenti eintenso verso l’autostrada-fiumicino sul Raccordo Anulare code lungo il tratto sud della carreggiata esterna Poi se le principali ...