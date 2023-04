Traffico Roma del 27-04-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) Luceverdedai Trovati al nuovo aggiornamento una buona giornata Simone Cerchiara la chiusura aldella via Salaria all’altezza di via Catalani per cui tra villa a della tangenziale provoca in questi giorni di circolazione in tutta la zona circostante ildiretto verso l’aeroporto dell’Urbe verso la tangenziale viene deviato in via Catalani e sulle strade adiacenti alla tangenziale nelle vicinanze incide in via dei Campi Sportivi temporaneamente chiusa via dell’agonistica al Tuscolano incidente rallentamenti in via delle Cave mentre in via della Pineta Sacchetti difficoltà di circolazione per lavori raccordo anulare ora regolare dopo i disagi di questa mattina con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...