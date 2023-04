Traffico Roma del 27-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e restano le code permolto intenso diversi tratti di via della Pineta Sacchetti regolare la circolazione sulle tra turbano della 24L’Aquila e sul grande raccordo anulare altre cose sulla via Prenestina tra il Quarticciolo e raccordo anulare in uscita da evitare incidente con ilrallentato su Largo delle Terme di Caracalla all’inizio di viale Guido Baccelli in direzione della Colombo altro incidente su via Aurelia nei pressi di via di Villa Betania e rallentamenti per un dente ancora in via Aurelia all’altezza di Viale Vaticano per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità