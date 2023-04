Traffico Roma del 27-04-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovati in studio Stefano Baiocchi resta molto intenso alsul Raccordo Anulare permangono fatti Code in carreggiata interna dal bivio con laTiburtina e successivamente dalla Casilina allo svincolo Ardeatina è ancora in interna abbiamo code anche a partire dalla Laurentina al bivio con laFiumicino in carreggiata esterna la coda tratti dalla Prenestina all’uscita Nomentana sempre in esterna incontriamo rallentamenti con code a tratti dalla Flaminia sino all’ Aurelia e successivamente dal bivio con laFiumicino allo svincolo via Appia permangono code sul tratto Urbano dellaL’Aquila dal raccordo anulare alla tangenziale est situazione analoga sullaFiumicino con le cose registrate dal ...