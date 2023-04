Tra Arsenal e Manchester City non c’è stata storia

(Di giovedì 27 aprile 2023) La vittoria delcontro l’ha molto probabilmente deciso la Premier League, un campionato che comunque sembrava segnato ancora prima di ieri sera. Non è una vittoria sorprendente, nel risultato o nel modo in cui è arrivata, insomma. Più che altro ha sorpreso la facilità con cui ilha dominato, mostrando il meglio che il suo calcio può offrire in ogni fase di gioco. La forza della squadra di Guardiola ha sciolto l’, che in confronto è sembrata una squadra di bambini. Die della corsa al titolo in Premier League abbiamo parlato anche in Ultimi Fuochi, il nostro daily podcast. Il momento esatto in cui il cuore dei tifosi dell’si è spezzato a metà è arrivato al minuto ...

Problemi di peso Francese di origini algerine, Nasri si è ritirato nel settembre del 2021 a 34 anni dopo una buona carrieraMarsiglia,e appunto City, prima delle esperienze poco ...Il match di Premier LeagueManchester City eha visto prevalere gli uomini di Guardiola per il risultato di 4 - 1. Il dominio dei Citizens si è affermato a partire dal primo tempo con De Bruyne e Haaland che sono ...Lo scontro diretto in chiave Champions LeagueRoma e Milan si avvicina sempre di più. Quest'oggi i rossoneri sono scesi in campo al Centro ... Nessun dubbio dunque per l'exe Cheslea che ci ...

Diretta Manchester City-Arsenal: De Bruyne e Haaland demoliscono i Gunners Corriere dello Sport

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...(Adnkronos) – Non solo rubava e diffondeva online segreti militari, ma Jack Teixeira, il 21enne aviere accusato di essere la talpa che ha sottratto al Pentagono centinaia di documenti classificati, ...