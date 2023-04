Torta amaretti e mele | golosa e profumata | il dolce perfetto a merenda

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 aprile 2023) Questaè una vera specialità! Ha un sapore antico, che rimanda ai bei tempi andati, profuma la casa di buono e scalda il cuore in questo periodo così difficile e doloroso. Una vera carezza dell’anima che vi conquisterà ed inebrierà di sapori. Glisono piccoli biscotti molto amati e diffusi in tante regioni italiane. Da nord a sud si contano diverse varianti, a pasta morbida, cosparsi con zucchero e granella oppure croccanti. Il gusto intenso è ottenuto dalla combinazione di mandorle pelate dolci e mandorle armelline, ricavate dai noccioli delle albicocche e delle pesche, usate in piccole dosi. Una leggenda narra che la sua nascita sia legata ad una famiglia trasferitasi nell’Astigiano, lui economo di casa Savoia, lei di origine siciliana. Si dice che la donna fosse ...