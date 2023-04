Torremaggiore | sedici morti sospette nell’hospice | ipotesi di omicidio Indagato infermiere Dissotterrati corpi

(Di giovedì 27 aprile 2023) Fra novembre 2022 e febbraio scorso sonopazienti per cui la procura della Repubblica di Foggia indaga. L’accusa è divolontario, nei confronti di undell’hospice di. L’uomo èa piede libero, l’Asl Foggia lo ha trasferito ad altra sede. Si ipotizza la somministrazione a quegli ammalati, in dosi eccessive ed appunto letali, di un farmaco utilizzato per ridurre l’ansia.già i primiper gli esami medico-legali. L'articolodi

Torremaggiore: sedici morti sospette nell'hospice, ipotesi di omicidio Noi Notizie

