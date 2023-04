"Toro scatenato" torna in 4k. Tre giorni per il film che salvò la vita a Scorsese e De Niro

" Ma io ero così". "No Jake, tu eri peggio" . Quando Jake LaMotta, campione del mondo dei Pesi medi di boxe ormai anziano vide esplodere sul grande schermo tutta la potenza diprima esclamò: "Ma questo è uno spettacolo!". Poi fece la domanda agli amici e alla ex moglie e ottenne la risposta che in fondo si aspettava. Il film di Martin Scorsese torna al cinema ...... Animazione Video: 2K 2D 24fps Scope (2.39:1) Audio: PCM 5.1 THE FIRST SLAM DUNK Distribuzione: Plaion Genere: Animazione Video: 2K 2D 24fps Flat (1.85:1) Audio: PCM 5.1(1980) - ...Come già vi avevamo anticipato in precedenza,, capolavoro del 1980 diretto da Martin Scorsese , in cui uno straordinario Robert De Niro interpreta il pugile Jake LaMotta , sta per tornare nei cinema italiani nella sua versione ...

Toro Scatenato: ecco il trailer in italiano del restauro in 4K del ... ComingSoon.it

Dall'8 al 10 maggio Lucky Red presenta la versione restaurata del capolavoro del regista e dell'attore. Affrontarono il set come un ring ...Il film con Robert De Niro sarà nei cinema italiani dall'8 al 10 maggio nella sua versione restaurata, distribuito da Lucky Red. Ecco il trailer italiano di Toro scatenato in 4K.