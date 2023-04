Torino | Juric spera di recuperare Pellegri e Ricci per l’Atalanta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilprepara la sfida aldi sabato prossimo:rivede in gruppodi riaverli a disposizione Ilè al lavoro per preparare la sfida controdi sabato sera e intanto arrivano buone notizie sul fronte infermeria.infatti ritrova in gruppo sia Pietro, out da gennaio per un infortunio muscolare che Samuele. I due potrebbero tornare a disposizione per la partita con la Dea.

perr schuurs (26) Dopo l'importante vittoria con la Lazio, ildiviaggia sulle ali dell'entusiasmo, pronto ad affrontare l'Atalanta. La partita sarà verosimilmente ricca di emozioni: ...Commenta per primo Ivanresterà alanche la prossima stagione o andrà via E' la domanda principale che si stanno ponendo da tempo i tifosi granata. Una risposta definitiva ancora non c'è ma il tecnico croato ......per primo Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al rinnovo del contratto con il. Il difensore, cresciuto nel vivaio granata, si sta imponendo sempre di più nell'undici di Ivane ha ...

Torino, Juric resta o va via Le ultime sul futuro del tecnico Calciomercato.com

Il centrocampista polacco e Juric: storia di un rapporto forte. Segreti e prospettive di un giocatore utilissimo per i granata ...Sabato, per la prima volta, Miranchuk affronterà da avversario l'Atalanta, squadra che l'ha ceduto in prestito al Torino. Il riscatto con il club granata al momento sembra ancora ...