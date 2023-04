Tom Ford lascia la moda con la sua collezione finale

ha eletto la rete e i social come luogo digitale perfetto per presentare al pubblico la sua più recente collezione femminile, la Fall/Winter 2023, l'ultima disegnata da lui per il brand ...Il dado è tratto.è pronto a salutare la sua casa di moda eponima , venduta al gruppo Estée Lauder per 2,8 miliardi di dollari. E lo fa con una campagna pubblicitaria davvero speciale, la sua ultima campagna ...ha detto ufficialmente addio alla moda . In un video condiviso sul sito web e i canali social del brand ha svelato quella che sarà "l'ultima collezione" da lui disegnata "per il suo marchio ...

Quando aprì la propria etichetta era reduce dal doloroso divorzio con Gucci. Oggi, dopo tredici anni, Tom Ford saluta anche il suo marchio ...Addio Tom Ford: pare che dopo la vendita a Estee Lauder abbia deciso di lasciare la moda per dedicare le sue energie al cinema.