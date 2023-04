“Tocco della Vita” | a Pietralata il nuovo mosaico digitale in bioresina

(Di giovedì 27 aprile 2023) Roma – Dopo aver regalato alla città il primo green smart wall alla Metro Garbatella di Roma, Yourban2030 e Myllennium Award, in collaborazione con ATAC, tornano a Metrocon unin bio resina per parlare di ambiente, portando avanti la mission di rigenerazione urbana di spazi altamente trafficati e con la creazione di nuove piazze virtuali connesse e fornitrici di servizi. È stata così inaugurata “Il” di Anna Crespi, giovane fotografa vincitrice del premio speciale Yourban2030 per la sezione MyCity del Myllennium Award: unsmart wall per la Capitale, dopo The Endless Growth di Jordi Bello Tabbi, vincitore di MyCity nel 2021. Attraverso le immagini l’opera di Anna Crespi, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, ...

... che dona sempre unelegante, riuscendo ad adattarsi anche a look più casual. Oggi parliamo di ballerine di velluto , un vero must haveprimavera, e di come abbinarle. Ballerine di ......opportunità per realizzare qualcosa di diverso nel panorama già ricco e assai variegato... E, dunque, azione, spionaggio e undi romanticismo si fondono in Citadel per dare vita, voce e ...Si chiama Duo Pedestal Table , è il tavolinoDuo Collection , la linea sviluppata da Poltrona Frau e CeccottiI Collezioni su design di Roberto Lazzeroni. Il piano è composto da un pannello in ...

Sostenibilità: 'Il Tocco della Vita' di Anna Crespi sui muri esterni ... Adnkronos

Ne propone una di iniziativa popolare che cita anche i risultati e la proprietà dell’impresa, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione. Avviata la campagna di raccolta firme per sostenerla ...Concluse le operazioni di sbarco della Geo Barents nel porto di Napoli: messi in salvo 75 migranti, tra cui 40 minori e 13 donne ...