Tiro a volo e Tiro a segno | dalla ISSF arriva un’apertura a russi e bielorussi neutrali

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il mondo del, tramite un comunicato pubblicatofederazione internazionale, l’International Shooting Sport Federations, ha reso noto che in un futuro prossimo potrebbe essercidi reintegro ad atletie bielosotto bandiera neutrale. Il Comitato Esecutivo– si legge – dopo una riunione tenutasi in data 24 aprile ha discusso nel dettaglio le raccomandazioni del CIO circa la possibilità di un percorso di ritorno alle gare per gli atleti in possesso di passaporto russo o bielorusso. La condizione primaria, dettata dal Comitato Esecutivo, che a più riprese ci ha tenuto a sottolineato la sua solidarietà verso il popolo e gli atleti ucraini, è che, qualsiasi atleta russo o bielorusso, intraprenda un percorso di reintegro, non sia stato o ...

Prima giornata di qualificazioni per lo skeet a Il Cairo , dove è in programma la tappa di Coppa del Mondo di. 50 piatelli quest'oggi sia per gli uomini che per le donne, che poi domani torneranno protagonisti per concluere le eliminatorie. Nella prova maschile guida con 50/50 un gruppo di sei, ...

Il mondo del tiro, tramite un comunicato pubblicato dalla federazione internazionale, l’International Shooting Sport Federations, ha reso noto che in un futuro prossimo potrebbe esserci un’apertura di ...Bene gli azzurri dello skeet dopo la prima giornata, con 50 piattelli di qualificazione, della quarta tappa di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, scattata a Il Cairo, in Egitto: i ragazzi del DT And ...