Tiro a volo | Coppa del Mondo Il Cairo 2023 | dopo 50 piattelli si piazzano bene gli azzurri dello skeet

(Di giovedì 27 aprile 2023)glila prima giornata, con 50di qualificazione, della quarta tappa dideldi, scattata a Il, in Egitto: i ragazzi del DT Andrealli sono in piena corsa per un pass per le finali individuali di sabato. Tra gli uomini guidano in cinque a punteggio pieno: il transalpino Eric Delaunay, l’indiano Gurjoat Khangura, il greco Nikolaos Mavrommatis, il georgiano Yaroslav Startsev ed il norvegese Erik Vatndal. Nel gruppo al sesto posto con 49/50 ci sono anche gliGabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, mentre si attesta a quota 48/50 Tammaro Cassandro. In gara solo per il ...

Prima giornata di qualificazioni per lo skeet a Il Cairo , dove è in programma la tappa di Coppa del Mondo di. 50 piatelli quest'oggi sia per gli uomini che per le donne, che poi domani torneranno protagonisti per concluere le eliminatorie. Nella prova maschile guida con 50/50 un gruppo di sei, ...

Il mondo del tiro, tramite un comunicato pubblicato dalla federazione internazionale, l'International Shooting Sport Federations, ha reso noto che in un futuro prossimo potrebbe esserci un'apertura di ...