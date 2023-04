Tiro a volo | CdM skeet Cairo 2023 | due azzurri in top-10 dopo prima giornata di qualificazioni

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023)diper loa Il, dove è in programma la tappa di Coppa del Mondo di. 50 piatelli quest’oggi sia per gli uomini che per le donne, che poi domani torneranno protagonisti per concluere le eliminatorie. Nella prova maschile guida con 50/50 un gruppo di sei, tra i quali c’è anche il nostro Erik Pittini. Poco dietro ci sono anche Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli, rispettivamente decimo e undicesimo con 49/50. 48/50 invece il risultato odierno per Andrea Gallardini e Tammaro Cassandro, che si trovano intorno alla trentesima posizione. Nella gara femminile l’unica a trovare la perfezione è stata la cinese Yiting Jiang. Nessuna delle altre è riuscita a fare meglio di 47/50 e tra queste c’è anche Simona Scocchetti, ...