Tifoso del Napoli | telefonata a Cruciani | volano insulti e sfotto | “Prendete il reddito” -VIDEO

(Di giovedì 27 aprile 2023) Intenso botta e risposta tra Giuseppee undel: anchepesantidurante la. Durante la trasmissione radiofonica “La Zanzara” su Radio 24, Giuseppeha deciso di diffondere la conversazione, in cui undelcritica il conduttore per aver parlato male della città die del popolo napoletano.risponde indignato: “Ma chi ti ha dato il mio numero telefonico, come si è permesso?”.si è difeso, chiedendo come ilavesse ottenuto il suo numero di telefono e provando a fargli capire che le sue parole erano eccessive e fuori luogo. Ilpartenopeo, era in ...

... la massima competizione europea di avvicina alle battute finali e nell'attesa di vivere le grandi emozioni che il derby d'Europa saprà regalarci, a Milano la febbresale giorno dopo ...Attivamente presente in tutte le decisioni societarie ma anche persona dotata di grande discrezione ed attenzione, è stato un grandesulle ormepapà Benito. Immancabile allo stadio per seguire le sorti della squadra, molte volte anche in trasferta, è stato vicino alle sortiFrosinone fino all'ultimo. Era infatti ...... malato e indebitato , le logichee dunque di un potenziale " presidente", icona spesso sventolata a Napoli per contestare le scelte di Adl, non avrebbero grandi risultati . E ...

Dal pavimento che tremava alla festa in aereo: il racconto del tifoso ... Radio Rossonera

Continua a crescere la fiducia dei rossoneri per quanto riguarda il prolungamento del contratto del portoghese. Rafael Leao è stato a Casa Milan in compagnia del padre non per parlare del rinnovo ma p ...Cinquantacinque macchine al, quasi duecento piloti, tre ore di gara, marchi rappresentati in pista - Aston Martin, Audi, BMW,Ferrari, McLaren, Mercedes, Porsche - trentamila ...