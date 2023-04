The Flash | clamoroso | lo special screening del film sul supereroe DC al Comicon Napoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ci è stato appena rivelato che l'attesissimo ThesulDC verrà presentato al, grazie alla collaborazione con Warner Bros Pictures. Notizia bomba dell'ultimo minuto che ilci ha appena comunicato. L'attesissimoDC The, che ha ricevuto giudizi entusiastici al CinemaCon di Las Vegas, verrà presentato in anteprima esclusiva per l'Italia alil 1° maggio. Per la precisione, Thesarà proiettato in esclusiva per il pubblico dilunedì 1° maggio, alle 14:00, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. In Thei mondi si incontreranno quando Barry userà i ...

Notizia bomba dell'ultimo minuto che il COMICON Napoli ci ha appena comunicato. L'attesissimo film DC, che ha ricevuto giudizi entusiastici al CinemaCon di Las Vegas , verrà presentato in anteprima esclusiva per l'Italia al COMICON Napoli il 1° maggio . Per la precisione,sarà ...Nell'episodio della stagione 9 diandato in onda sugli schermi americani diCW, intitolato It's My Party And I'll Die If I Want To, è tornato in scena Oliver Queen , interpretato da Stephen Amell, nonostante l'eroe fosse ...Nei giorni scorsi si è tenuta al CinemaCon l'anteprima mondiale die le reazioni sono state entusiastiche. C'è chi ha addirittura parlato di "uno dei migliori film di supereroi mai fatti" , ma non sono mancate anche recensioni più tiepide. Nel mentre il ...

The Flash 9: ecco come è tornato in scena Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell | TV BadTaste.it Cinema

Notizia clamorosa dell'ultimo minuto su The Flash: il film sul supereroe DC verrà presentato in esclusiva per l'Italia il 1° maggio presso il Comicon di Napoli.La tanto criticata CGI di The Flash vista nel nuovo trailer e nelle ultime immagini promozionali a quanto pare non sarebbe quella definitiva.