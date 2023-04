The Diplomat è la serie che finalmente riempie il vuoto lasciato da West Wing - Tutti gli uomini del Presidente

(Di giovedì 27 aprile 2023) Passi lesti mentre si parla al telefono, in mano gli incartamenti su Manila…sono sempre molto stressati. Daad House of Cards fino al nuovo The, la formula collaudata dei drammi governativi ha superato la prova del tempo per un motivo: di questi “procedural a sfondo politico” non ne abbiamo mai abbastanza. Sia che si tratti di tersi colloqui seduti a lunghi tavoli di mogano, sia che si pronuncino frasi piene zeppe di acronimi che non comprendiamo del tutto. Laha come protagonista Keri Russell, al suo primo ritorno in televisione dopo The Americans. L'attrice interpreta un'ambasciatrice americana inviata a Londra nel bel mezzo di una crisiica che si trova a doversi destreggiare tra mosse politiche di portata mondiale e il proprio divorzio dal ...

è la nuova serie tv firmata Netflix ideata da Debora Cahn, già a capo tra Homeland e Private Practice . Sbarcato sulla piattaforma streaming il 20 aprile 2023, è disponibile anche su Sky ...Con Debora Cahn (West Wing of White House, Homeland) come creatrice e showrunner, è un dramma politico contemporaneo ad alto rischio che esplora il significato e le tensioni ...

The Diplomat, su Netflix, è la serie che finalmente riempie il vuoto lasciato da West Wing - Tutti gli uomini del Presidente GQ Italia

