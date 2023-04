Thailandia | avrebbe ucciso 12 amici con cianuro per soldi | arrestata

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – La polizia thailandese ha arrestato una donna sospettata di aver12 persone, fra conoscenti e, avvelenandole con il. Sararat Rangsiwuthaporn è stataa Bangkok in seguito alle indagini sul decesso di un’amica. La famiglia della vittima aveva avuto sospetti dopo la sua morte durante un viaggio con Sararat all’inizio del mese. A seguito delle indagini, la polizia ha affermato di ritenere che Sararat abbiaaltre 11 persone, tra cui un ex fidanzato, per motivi economici. La donna ha negato tutte le accuse. Le autorità thailandesi hanno respinto la richiesta di libertà su cauzione. Due settimane fa, Sararat aveva viaggiato con una sua amica nella provincia di Ratchaburi, a ovest di Bangkok, dove avevano preso parte a un rituale buddista presso un fiume, ...

