Terza tappa Giro Romandia 2023 | Hayter si prende vittoria e maglia

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ancora un arrivo in volata alla corsa svizzera. Ethanha vinto la, da La Chaux, battendo allo sprint Ayuso e Bardet. Il corridore britannico, grazie agli abbuoni ottenuti, balza al comando della classifica generale con sei minuti di vantaggio su Foss e Cavagna.: LA CRONACA Tre i corridori in fuga fin dalle fase iniziali della frazione odierna: Julien Bernard, Gleb Brusenskji e Tom Bohli. La loro sortita, però, è durata poco, visto che il gruppo li ha ripresi in prossimità del Gpm del Col de la Tourne. Con il passare dei kilometri, il plotone principale si è dimezzato dandosi battaglia con una serie di scatti e controscatti ...

In Aggiornamento: Un fiume di sorrisi ha inondato piazzale Michelangelo a Firenze per ladel circuito 2023 del Volley S3 . Sono stati 3.000 i ragazzi che hanno giocato a pallavolo con, alle spalle, lo splendido scenario di Firenze che ha emozionato tutti i partecipanti. "È ...Terzo appuntamento con "Giovani in Cantiere" promosso dalla Provincia di Terni e finanziato da Upi nazionale. Sabato 29 aprilea Terni, al cinema Politeama Lucioli a partire dalle ore 8.30 con la Provincia, l'Università, il Comune di Terni, l'Anci, l'Arpal, l'Ufficio scolastico provinciale, l'Its Umbria Academy e i ...... in questo primo scorcio di stagione Rebecca è giuntaalla mezza maratona di Napoli e settima ... in successione, unadel Grand Prix Giovani, classica passerella a livello under 18 che ...

Sette azzurri al via in Egitto nella terza tappa di Coppa del Mondo CONI

Roma, 27 apr. (askanews) - Pet Camper tour torna "on the road" per il terzo anno consecutivo contro l'abbandono degli animali e per sensibilizzare rispetto all'importanza della sicurezza stradale, sop ...Da pochi giorni si è conclusa la terza edizione di AnecLAB ... Con un format rinnovato, la tappa partenopea di AnecLAB ha visto la partecipazione di oltre 100 esercenti, confermandosi un appuntamento ...