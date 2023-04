Terremoto a L’Isola dei famosi | Enrico Papi è pronto all’addio?

(Di giovedì 27 aprile 2023) Clamorosa svolta adeiprepara l’addio al programma dopo le tensioni con Ilary? Le tensioni dei giorni scorsi hanno infiammatodeie potrebbero arrivare delle clamorose decisioni nelle prossime ore. E c’è un gesto che nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda su Canale Cinque ha acceso ulteriormente gli animi. Il momento in cuiha strappato la busta con il nome dell’eliminato dalle mani della Blasi ha acceso la sirena e scatenato le polemiche. E come riportato da The Pipol Gossip, il rapporto ormai incrinato trae Ilary potrebbe portare a una separazione tra l’opinionista e il programma già a partire dalla prossima puntata. “Non è escluso che lo stesso( possa ...

Potrebbe abbattersi unsull'edizione in corso dedei Famosi. Secondo quanto rivelato da The Pipol Gossip, in queste ore ci sarebbero in corso delle riunioni 'accesissime' tra i vertici della trasmissione e ...... nonostante il potentedel 1693 che, invece, ne ha causato la distruzione nel Val di Noto. Nella piazza più importante del centro storico spiccano'imponenza di due monumenti simbolo della ...Sopravvissuti alsono la basilica paleocristiana di San ... La punta estrema dell'è occupata dal castello di Maniace, ...Prima colazione in hotel e ritrovo nella hall con la guida per' ...