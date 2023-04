Terracina Turismo e destagionalizzazione | il Ministro Daniela Santanchè dialoga con Francesco Giannetti

(Di giovedì 27 aprile 2023)– “Non sono di, ma come italiana sono orgogliosa di questa città. E sono orgogliosa di trovare il centrodestra unito”. Queste le prime parole deldelSantanché, intervenuta insieme al candidato Sindaco di, al convegno: “Idee per undi qualità: diversificazione e”. Al tavolo dei relatori L'articolo Temporeale Quotidiano.

...5 mln); della realizzazione della tratta Parco San Paolo -OOCC Galleria e Camera di ... capogruppo in commissione Industria, Commercio,e Agricoltura a Palazzo Madama.... Aprilia, Ferentino, Fiumicino, Pomezia, Rocca di Papa, San Cesareo, Santa Marinella,, ... Orlando Angelo Tripodi promise vera battaglia per la sanità, ma anche per, servizi sociali e ...... 'Olivastro' di Americo Quattrociocchi ,(LT); 'Di Bolsena' di Frantoio Battaglini , ... nutrizionali, salutistici, di paesaggio, die di cultura attraverso il lavoro svolto dal gruppo ...

TERRACINA: TURISMO, “IN SQUADRA SI VINCE” – Laziotv Lazio TV

In vista del voto di maggio abbiamo intervistato il candidato a Sindaco del comune di Terracina per il centrodestra Francesco Giannetta. Terracina è la città più bella del mondo, lo ha detto di recent ...TERRACINA – Europa Verde Terracina scalda i motori per una campagna elettorale che non avrebbe dovuto esserci (il nostro Comune è stato purtroppo commissariato a luglio 2022 a seguito di una imponente ...