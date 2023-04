Tentata rapina finisce in sparatoria nel Napoletano

Leggi su anteprima24

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli sono intervenuti poco fa in via Antiniana. Due sconosciuti a bordo di un'utilitaria avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco contro un'altro veicolo in movimento, probabilmente per un tentativo di. Proiettili hanno colpito la parte posteriore sinistra del veicolo della vittima, un 24enne incensurato. Non ci sono feriti. Indagini in corso.