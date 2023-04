Tenta di entrare nella villa di Berlusconi ad Arcore urlando “papà” | arrestato un 48enne

(Di giovedì 27 aprile 2023) Ha provato adSan Martino, la proprietaria di Silvioad, in provincia di Monza e Brianza, con il pretesto di essere suo figlio. E quando i carabinieri hanno provato a fermarlo, li ha spintonati prima di essere fermato. Per questo un uomo di 48 anni è statodomenica pomeriggio. Arrivato aSan Martino in auto, ilha superato il posto di controllo dei carabinieri, per poire didal retro della. I militari dell’Arma sono intervenuti per bloccarlo e l’uomo,” in direzione della casa dell’ex premier, attualmente ricoverato al San Raffaele di Milano, ha spintonato uno dei militari facendolo cadere a ...

Un uomo di 48 anni è entrato alla guida della sua Bmw X2 in uno dei vialetti che porta a Villa San Martino, la residenza dell'ex premier Silvio Berlusconi ad Arcore: trovandosi di fronte i carabinieri

Ha cercato in tutti i modi di entrare a Villa San Martino, il quartier generale di Silvio Berlusconi ad Arcore, dicendo che il Cavaliere era suo papà. L'uomo, un 48enne originario del Trentino, precis