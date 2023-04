(Di giovedì 27 aprile 2023) Iniziata la stagione sullarossa, forse il momento più difficile dell’anno per il russo, che soffre tantissimo questa superficie rispetto alle altre. In un’intervista riportata dall’Ansa alla vigilia del debutto al Masters 1000 di Madrid si è raccontato il numero 3 del mondo: “Lanon è la mia superficie preferita e non credo che questa situazione cambierà nel corsomia carriera. A meno che, chissà, giunto al mio ultimo anno di carriera, dirò al mio coach che voglio giocare solo sullaper togliermi questo dubbio e dire di poter esprimermi bene anche lì sopra. Seriamente, il punto è che se vuoi migliorare devi prevedere un periodo più lungo di allenamenti sul rosso, e considerato quanto per me siano importanti i tornei sul duro, non me lo posso ...

Tennis, Daniil Medvedev: "Non sono specialista della terra. Le palle corte di Alcaraz sono imprendibili" OA Sport

'In Mirra Andreeva c'è qualcosa di Daniil Medvedev. E ha solo quindici anni'. Parola di Jean-Rene Lisnard che la allena a Cannes e ha seguito ...Ahead of his match in Madrid Open, World No. 3 Daniil Medvedev said that the 19-year-old Carlos Alcaraz's drop shots are very disguised and he is very interested to play against the Spaniard.