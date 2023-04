Tennis | Carlos Alcaraz | “Indian Wells 2022 ha segnato una svolta nella mia carriera | voglio vincere il Roland Garros e a Wimbledon”

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023) Si avvicina ormai sempre più l’esordio del numero 2 al mondoal Masters 1000 di Madrid. Il campione in carica di questo torneo, reduce dal successo all’ATP 500 di Barcellona, è pronto per scendere nuovamente in campo sulla terra rossa iberica (debutterà contro il finlandese Emil Ruusuvuori) per cercare di regalare altre emozioni ai suoi connazionali. Prima di iniziare, però, spazio alle interviste, tra cui quella concessa a Marca. Il giovanissimo talento iberico ha parlato subito di quanto sarebbe bello giocare contro il connazionale Rafael Nadal al: “Ho sempre detto che mi piace giocare contro i migliori e Nadal è uno dei migliori della storia, su questo non ci sono dubbi. Il suo torneo è il, ha più titoli, ma questo è il più simbolico per ...