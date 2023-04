Tennis | Andrea Vavassori batte Murray | “Un sogno diventato realtà Proverò a impensierire Medvedev”

(Di giovedì 27 aprile 2023)si è reso protagonista di una splendida vittoria all’esordio nel tabellone principale del Masters 1000 di Madrid. Ilta italiano, proveniente dalle qualificazioni, è infatti riuscito a sconfiggere il britannico Andyin due set. Il quasi 28enne, ormai entrato nella top-150 del ranking ATP, ha giocato una bella partita contro l’ex numero 1 del mondo, nonché Campione Slam e Campione Olimpico. L’azzurro ha così staccato il biglietto per il secondo turno e ora se la dovrà vedere contro il fuoriclasse russo Daniil, numero 1 nella ATP Race e in grandissima forma, anche se la terra rossa non è la sua superficie prediletta.ha espresso la propria soddisfazione al termine dell’incontro: “Un...

Madrid, 27 apr. – (Adnkronos) – Andrea Vavassori approda al 2° turno del torneo Atp Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 7.705.780 euro). L’azzurro, numero 164 del mondo e proveniente dalle quali ...Non è mai troppo tardi per sognare. Andrea Vavassori conquista a 27 anni la sua prima vittoria in carriera in un 1000 e lo fa sul Centrale 'Manolo Santana' di Madrid, dove infligge una dura lezione ad ...