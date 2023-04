Tendenze beauty primavera 2023 | il trucco rosa è l’inspo di questa stagione

(Di giovedì 27 aprile 2023) Pink is the new black! La tendenza: scrivetelo tra le note del vostro cellulare: total pink girl! E noi dobbiamo solo amarlo. A partire dall’uscita di Barbie, il film super atteso di Greta Gerwig che include a grande sorpresa anche Dua Lipa e che sarà nelle sale italiane a partire dal 21 giugno, e i trend make-up che stanno spopolando in queste settimane su Instagram e TikTok hanno decretato ufficialmente ladelper: ilè la inspo diInutile ...

Ma l'ex carismatica leader si ...
Non tutti amano Re Carlo: il sovrano e Camilla contestati con lancio di uova X Leggi ......Via Instagram LE ACCONCIATURE PARTICOLARI PER CAPELLI LUNGHI SI ISPIRANO ALLE NUOVE
Dopo ... Prendendo ispirazione dai bellissimilook del Coachella 2023 , vi proponiamo queste ...

8 tendenze trucco primavera-estate davvero facili e carine Vanity Fair Italia

Da quando a dicembre l'abbiamo vista comparire in una puntata della serie Emily in Paris, la maschera a luce LED è diventata protagonista delle tendenze skincare di stagione. Beauty tool dalle straord ...Dalle labbra allo sguardo, passando rigorosamente per gli zigomi, il rosa in ogni sua tonalità, dal terra al Barbie, conquista il make-up primaverile come un bouquet di fiori ...