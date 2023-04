Temptation Island tornerà? Estate bollente in arrivo su Canale5? Ecco la risposta

(Di giovedì 27 aprile 2023) Saràil programma di punta della programmazione estiva Mediaset. Il reality torna in onda dopo un anno di pausa ed è senza dubbio il titolo di maggiore impatto di, soprattutto in considerazione dell’interesse generato nelle scorse edizioni. TornaPunta di diamante della programmazione di, come detto, è proprioL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:6: cominciata la nuova stagione2020: le coppie partecipanti “Deutschland”: Rammstein tra critiche e genialità Sono tutte stronzate! Il libro di Fabrice Midal Margot ...

Novità per alcuni ex protagonisti di. Una notizia non è per nulla positiva. Infatti, un ex volto del reality show delle tentazioni di Canale 5 è finita in ospedale dopo essere diventata mamma per la prima volta. Si ...Netflix mette gli occhi su Barbara d'Urso: il reality è l'erede diBarbara d'Urso alla conduzione di un nuovo reality Mistero. Per adesso arriva un'indiscrezione alle orecchie di Affaritaliani.it : Netflix avrebbe chiesto alla regina del pomeriggio ...2023 si prepara a tornare su Canale 5 nell'estate di Canale 5. La conferma era arrivata già nei giorni scorsi con lo spot in rotazione sulla rete ammiraglia di casa Mediaset che ...

Temptation Island, una nota ex protagonista del programma che è da poco diventata mamma finisce in ospeda ... Isa e Chia

Dopo un'insolita assenza sui social da parte di una nota ex protagonista di Temptation Island, è arrivata la spiegazione del compagno. Da quanto rivelato ...Temptation Island 2023, quando va in onda Prime anticipazioni sui tentatori e casting in corso. Cosa sappiamo della nuova edizione.