Temptation Island | Alessandra De Angelis confessa qualche curiosità sulla sua quarta gravidanza e a proposito del nome del bimbo che porta in grembo rivela che…

(Di giovedì 27 aprile 2023) Solo pochi giorni faDeha annunciato sui social di essere i dolce attesa per lavolta. L’organizzatrice di eventi, ex volto di2015, è legata sentimentalmente ad Emanuele D’Avanzo, con il quale ha partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia. I due, all’epoca, scelsero di lasciare il programma separati per poi ricongiungersi successivamente. Così, nel giugno del 2016, la coppia è convolata a nozze e dopo un anno è nata la primogenita, Beatrice Emma. A lei sono seguiti Enea nel 2019 e Adria Maria nel 2021., che intrattiene un contatto diretto con i suoi followers, ha colto l’occasione per rispondere alle domande degli utenti in merito alla sua. Innanzitutto ha ...

