Temptation Island 2023 | quando inizia? Ecco la possibile data

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo un anno di pausa,tornerà nuovamente in onda su Canale 5. Il reality show incentrato sulle tentazioni aveva subito una sospensione temporanea e in molti temevano che si sarebbe potuta trasformare in definitiva. Le cose, però, per fortuna hanno preso una piega differente.tornerà ad intrattenere il pubblico Mediaset nelle calde serate estive del lunedì sera. Ebbene sì, il programma dovrebbe riaprire i battenti alla fine di giugno, per tenere compagnia agli italiani per circa un mese.e le altre informazioni sul reality show In queste ore stanno trapelando sul web delle indiscrezioni in merito ai palinsesti estivi di Mediaset. Tra i ...