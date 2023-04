TEMPESTA D’AMORE | TRAME 30 APRILE-6 MAGGIO 2023 | SAALFELD CHIUDE I RAPPORTI CON LA “SORELLA”

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 27 aprile 2023), anticipazioni edal 30al 6, della soap tedesca in onda su Rete 4, dal lunedì alla domenica, alle ore 20:00. Domenica 30Henning e Shirin riescono a chiarire il malinteso sul loro presunto fidanzamento, ma i problemi non finiscono. Poco dopo i genitori del sommelier scoprono infatti che la Ceylan lavora come donna delle pulizie al Fürstenhof… Robert è sollevato dalla scoperta che la gravidanza di Ariane non è stata messa a rischio dalla caduta. A quel punto la Kalenberg convince il compagno che Lia l’ha spinta di proposito dalle scale e cosìcon la “”. Lunedì 1...