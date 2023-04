“Tasche” | alla scoperta del nuovo brano di Mara Sattei

(Di giovedì 27 aprile 2023) Attraverso sonorità fresche e spensierate, racconta una storia finita male che continua però a essere presente nella testa e nei ricordi “È undalle sonorità fresche e spensierate, racconta di una storia finita male che continua però ad essere presente nella testa e nei ricordi”. Con queste parolepresenta il suosingolo, prodotto da Zef e scritto dstessa artista insieme ad Alessandro La Cava, “”, in arrivo venerdì 28 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio. E a proposito del, che segna l’inizio della collaborazione con Island Records/Universal Music, continua: “Spesso ci troviamo a fare i conti con la nostra quotidianità e cerchiamo di riempirci le ‘’ di mille cose, forse solo per non pensare ...

MARA SATTEI annuncia oggi l’uscita del suo nuovo singolo “TASCHE” Radio Time

Attraverso sonorità fresche e spensierate, racconta una storia finita male che continua però a essere presente nella testa e nei ricordi "È un brano dalle ...